Eurovision 2022, quali sono le canzoni favorite secondo i bookmakers?

E’ ormai tutto pronto per Eurovision 2022, la 66esima edizione dell’annuale concorso canoro che lo scorso anno ha visto il trionfo dei Maneskin.

L’evento prende il via domani 10 maggio al PalaOlimpico di Torino, in Italia – proprio grazie alla vittoria della rock band nel 2021 – per poi concludersi sabato 14 maggio. Ma quali sono le canzoni favorite per la vittoria finale?

Stando agli ultimi rumors, sembra che i favori del pronostico siano tutti per i Kalush Orchestra, che rappresentano l’Ucraina con il brano Stefania. Anche il frontman della band, Oleh Psiuk, conferma che i bookmakers li vedono come i favoriti: “Stefania è dedicata a mia mamma che si chiama appunto Stefania, è stata scritta molto prima della guerra, ma dopo la guerra ha acquisito molti nuovi significati”, ha detto Oleh Psiuk in un’intervista, aggiungendo di non condividere l’esclusione della Russia dall’Eurovision.

Ma chi sono gli altri favoriti? Sempre stando a quanto riportato dai bookmakers, al secondo posto dei papabili vincitori ci sono Mahmood e Blanco, che hanno trionfato al Festival di Sanremo 2022 con la loro Brividi. Fino a qualche settimana fa il duo veniva dato addirittura per favorito numero uno, prima di essere scalzato dai Kalush Orchestra.

Dietro Mahmood e Blanco troviamo la svedese Cornelia Jakobs, con la sua Hold me closer: la potenza vocale dell’artista nordica potrebbe risultare anche vincente secondo i bookmakers, con una winning chance data all’11% (per il duo italiano è il 15%, ndr).

E per quanto riguarda Achille Lauro? L’artista romano è in corsa con la sua Stripper in rappresentanza di San Marino: per i bookmakers la possibilità di una sua affermazione è molto bassa.

