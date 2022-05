L’Eredità 10 maggio 2022, Marcello non indovina la parola alla ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 10 maggio 2022 – è giunto per alla ghigliottina – gioco finale de L’Eredità – il campione Marcello.

Il campione s’è così ritrovata a concorrere per un bottino di 12.500 euro dopo i dimezzamenti del caso e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Goal

Armatura

Salire

Giro

Cavallini.

“Fino quasi all’ultimo avevo in mento una parola, poi l’ultima…”.

Ha così esordito Marcello, spiegando che aveva in mente la parola cavallo.

Ma data l’ultima parola – cavallini – ha deciso di cambiare ed optare per Bordo, parola in realtà non troppo convincente.

E non era Bordo la parola scelta dagli autori ma bensì Giostra.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (i virgolettati sono tratti dalle parole del padrone di casa Flavio Insinna):

Giostra di Goal – tributo ad un programma Rai old school per gli italiani all’estero in cui venivano mostrati i goal.

Armatura dad Giostra per le esibizioni – “per la giostra medievale, per giocare”.

Salire sulla Giostra, per poi fare il classico giro quando si va al Luna Park (o similia).

Un altro Giro di Giostra – è un tributo al grande Tiziano Terzani (e al suo ultimo libro scritto nel 2004).

“I tipici Cavallini della Giostra” – “li avete visti anche nei film”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui