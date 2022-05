Cotto e Mangiato ricetta del 10 maggio 2022: cime di rapa e ceci

Vuoi una ricetta fresca veloce e adatta al periodo? Tessa Gelisio ha la soluzione per te. Oggi propone una spadellata, cime di rapa e ceci. Il tutto insaporito con una Mollica di pane tostato, gustoso vero? Vediamo insieme come si prepara.

La ricetta

Per gli ingredienti della ricetta di oggi, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

400 grammi di cime di rapa

Peperoncino

Olio

Mollica di pane

5 Pomodorini secchi sott’olio

Aglio

Filetto di acciughe

150 grammi di ceci

Procedimento

Pulisci e lava bene della verdura, ovviamente cime di rapa. Prendi una pentola alta, porta ad ebollizione acqua e sale dunque cala le cime di rapa e fai lessare per almeno una decina di minuti. Intanto in una padella tosta della Mollica di pane con olio e Peperoncino, quindi metti da parte. Nella stessa pentola, metti a soffriggere olio ed aglio, aggiungi il Filetto di acciughe e i pomodori secchi sott’olio. Aggiungi anche le cime di rapa, fai saltare qualche minuto e aggiungi anche i ceci già cotti. In ultimo aggiungi anche la Mollica di pane tostata. E la ricetta di oggi, verdure leggere e gustose, è pronta per essere mangiata. Per la serie Cotto e Mangiato, con tanto xi sorriso e di allegria di Tessa.

