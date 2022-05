Qual è la canzone della pubblicità di Airbnb di maggio 2022? Titolo e testo

Lanciato ormai quasi 14 anni fa in California, il servizio Airbnb è senza dubbio uno dei più gettonati nel mercato degli affitti per brevi periodi, tanto da essere ormai diffuso praticamente in ogni angolo del pianeta.

Chiaramente, per fare in modo che l’appeal di Airbnb rimanga sempre molto elevato, sono necessarie anche campagne di marketing efficaci, che vadano a toccare anche tutti gli utenti (magari un po’ in là con gli anni) che utilizzano più la televisione rispetto ad internet.

Già qualche mese fa avevano riscosso un certo successo due pubblicità di Airbnb, la prima con protagonisti due anziani con sottofondo il brano ’03 Bonnie & Clyde, realizzato da Jay-Z in collaborazione con Beyoncé; nel secondo spot, invece, la traccia è Bam Bam, un classico della musica reggae/dancehall.

Ma veniamo alla pubblicità di Airbnb che sta andando in onda da qualche giorno e che sta riscuotendo un certo consenso tra il pubblico. Anche il brano di questo spot è molto apprezzato dagli utenti: si tratta di In My Life, brano della cantante brasiliana Rita Lee, tredicesima traccia dell’album ‘Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar’, pubblicato nel 2001.

La canzone della cantante verdeoro è un riadattamento in bossa nova di un classico dei Beatles, In My Life, scritto da John Lennon e Paul McCartney nel 1965 e pubblicato nell’album Rubber Soul.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui