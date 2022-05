L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 15: “Due cuori e una gabana, è già la fine?”

Insomma lunedì con percentuali bulgare è stata fiondata su playa sgamada Laura Maddaloni e chi se lo aspettava? È stato un esito proprio inaspettato!

Tranquilli però,anche ieri non è uscito nessuno e ormai playa sgamada sembra un villaggio Alpitour alla mole di gente che c’è , manca solo il gioco aperitivo e quelli stanno davvero in vacanza.

Anche a questo giro quindi il sindaco e la First lady rimangono in gioco, sempre più amati dagli italiani. Le tre conquistadores, di cui francamente potevamo fare a meno, hanno iniziato il loro lavoro ossia accoppiarsi con gli unici due maschi disponibili sull’isola ed essendo loro in tre Fabrizia, detta anche posa women, è stata sbolognata nel villaggio Alpitour di cui parlavo prima. Maria Laura si è accozzata ad Alessandro e Mercedes a Edoardo, con una spontaneità tale che nessuno potrà mai dubitare del loro amore.

Ma, parlando d’amore, non possiamo non parlare della coppia fake che più fake non si può ossia di Roger e Estefania. Lunedì il modello ha fatto recapitare a Estefania infrangendo le regole un bigliettino d’ammmore ma lei l’ha rimbalzato. Ebbene sì, sembra che la soap due cuori e una gabana sia già giunta al termine. A Estefania non è parso vero che Laura le abbia detto due cose che non le sono piaciute di Roger per salire sul carro dei delusi e sfa***larlo che poi qualcuno dovrà spiegarmi dove Roger ha trovato carta e penna eh, tutto molto vero e spontaneo.

Comunque io credevo che Roger fosse un tontolone e invece lunedì ha dimostrato di essere molto stratega. Ha messo lo zampino per far litigate Edoardo e Nicolas, dicendo al Tavassi che Nicolas parlava male di lui salvo poi nominarlo. La puntata scorsa si è fatto votare per diventare leader dai suoi compagni Tiburon salvo poi nominare Lory che era una di lor ,per arruffianarsi i Cucaracha. Anche lunedì sera ha mandato Marco Cucolo in nomination che era del suo gruppo. L’isola è un gioco e le strategie ci stanno, quindi chapeau a Roger che mi aveva fregata.

Comunque per me la vera ship di questa edizione sono Edoardo e Nicolas, la loro unione mi piace troppo perché sono uno l’opposto dell’altro e meno male dopo una forte turbolenza è tornato il sereno. La mia ship, è salva!!!

In nomination ci sono Lory, Marco, Edoardo e Maria Laura, io sloggerei su playa sgamada Maria Laura che è appena arrivata e manderei avanti i veterani, sperando poi che venerdì qualcuno torni in Italia, come si dice, la speranza è l’ultima a morire.

Per Oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti.

Si sono abbracciati e si sono commossi lo volete capire che mi metto a piangere pure ioooooooooo NICOLAS E EDO NON LITIGATE MAI PIÙ VI PREGO SONO DEVASTATA #isola pic.twitter.com/i8hDMr2d22 — Isabella Benanti (@isabenanti) May 9, 2022

