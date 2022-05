Chi è Fabio Adami, il fidanzato di Alba Parietti: curiosità e biografia

Dopo molti anni vissuti da single, Alba Parietti ha ritrovato l’amore. La showgirl 60enne di Torino ha reso pubblica la sua relazione sentimentale con Fabio Adami, il suo fidanzato che ha presentato anche al figlio Francesco Oppini. Andiamo a scoprire meglio chi è l’uomo originario di Roma.

Fabio Adami, il nuovo fidanzato di Alba Parietti

Fabio Adami, nato a Roma nel 1967 ha rubato il cuore di Alba Parietti. Non si tratta di un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo e, anzi, ne è stato sempre distante. Nella vita è un sales manager di Poste Italiane. Fabio è separato ed ha due figli, vive a Roma ed è un appassionato di paddle. In generale, però, non si conosce molto, ma sembrerebbe esserci la voglia di costruire qualcosa di bello e duraturo.

La storia d’amore con Alba Parietti

Fabio Adami avrebbe conquistato la showgirl durante una serata tra amici comuni. Sulla pagina della rivista ‘Chi’, l’estate scorsa vennero pubblicate le prime foto che li pizzicarono insieme e poi la prima foto del loro bacio rubato per le strade di Roma, seguita dalla confessione in tv: “Sì, sono fidanzata, ma lui ha bisogno di privacy”. Incalzata dalle domande di Eleonora Daniele e Simona Izzo, a ‘Storie Italiane’, la Parietti aveva ammesso di aver ritrovato il sorriso accanto a un uomo speciale. Qualche giorno fa, poi, la foto sul profilo ufficiale della showgirl che ha ufficializzato la relazione d’amore. Una foto con Fabio con tanto di didascalia a seguito: “Perché io ho te! Che sei uguale a me. Il più regalo che la vita potesse farmi. Sei la forma di ogni mio desiderio”.

