Chi è Giovanni Benevento, compagno di Pamela Petrarolo? I due hanno figli?

Pamela Petrarolo è uno dei volti nuovi de L’Isola dei Famosi 2022.

Ex di ‘Non è la Rai’, la showgirl capitolina classe 1976 deve la propria fortuna proprio al programma di Gianni Boncompagni, dov’è stato forse il personaggio più forte a fianco di Ambra Angiolini, con cui – si vociferava – c’era una accesa rivalità (in realtà la rivalità è sempre stata smentita).

Dopo aver pubblicato due album per l’etichetta RTI Music (etichetta appartenente al Gruppo Mediaset) nella metà dei ’90, ha continuato a curare il proprio amore per la musica (all’interno di ‘Non è la Rai’ era nota come The Voice) arrivando a pubblicare un album nel 2018, ‘A Metà’ (di cui vi proponiamo di seguito una traccia).

Per lei – oltre a diverse altre esperienze televisive per cui vi rimandiamo alla sua pagna Wikipedia – un altro reality nel 2006, ‘La Fattoria’, e questo ritorno alla ribalta nel 2022.

Chi è il compagno di Pamela Petrarolo?

In molti, visto il ritorno davanti alle telecamere della Petrarolo, si chiedono della sua vita privata.

Nel 2001 il primo matrimonio con Gianluca Pea.

Matrimonio trasmesso in parte durante la trasmissione celebrativa ‘Non era la Rai’, ha visto in seguito la nascita di due figlie: Alice, nata nel 2003, e Angelica, nata nel 2016.

I due in seguito si sono lasciati e Pamela Petrarolo ha trovato nuovamente l’amore con l’attuale compagno Giovanni Benevento.

Come raccontato prima di partire per l’Honduras a ComingSoon.it:

“Ho incontrato Giovanni quando non credevo più nell’amore. Ero delusa e completamente avvilita, grazie a lui ho ripreso fiducia nell’idea di una coppia sana, di supporto reciproco e di amore condiviso. L’amore a quarant’anni così come i figli, sono un’esperienza nuova, consapevole e serena. Mi sento molto fortunata”.

I due hanno avuto una figlia, nel dicembre 2020, Futura.

Su Giovanni Benevento si sa ben poco (magari scopriremo di più durante questo periodo sull’Isola della compagna) ma è nota la sua età: ha 35 anni, 10 in meno della Petrarolo.

