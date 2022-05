L’Eredità 17 maggio 2022, Marcello indovina la parola odierna alla ghigliottina: ecco quale

Nella puntata di quest’oggi – 17 maggio 2022 – è giunto per alla ghigliottina – gioco finale de L’Eredità, per i pochi che non lo sapessero (ma non sareste qua non lo sapeste) – il campione Marcello, esattamente come una settimana fa.

Il campione s’è così ritrovata a concorrere per un bottino di 20.000 euro dopo i dimezzamenti del caso (partiva dalla cifra di 80.000 euro) e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Mare

Musica

Privato

Ruolo

Sostegno.

E quest’oggi Marcello è parso sin da principio parecchio convinto della sua parola.

Giacché sul cartoncino ha scritto Insegnante, parola che era effettivamente quella scelta dagli autori (nonostante il tentativo di Insinna di “scoraggiare” il campione “suggerendogli” Maestro).

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori:

Insegnante al Mare con tutta la classe è la citazione di un film di genere con Lino Banfi.

Insegnante di Musica è colui il quale ci insegna (magari privatamente) l’arte dela musica.

Insegnante Privato: per aiutare nelle ripetizioni nel caso di studenti un po’ “somarelli” – nel caso di Insinna, ci racconta, di “fisica e chimica”

Insegnante di Ruolo: “Assumiamo assumiamo assumiamo”, ci dice Insinna.

Insegnante di Sostegno è colui il quale aiuta gli studenti con bisogni speciali.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui