Pubblicità delle Gocciole con Tarzan, chi sono gli attori?

Tra le pubblicità storiche in onda sulle reti televisive italiane c’è sicuramente quella delle Gocciole, che nella variante standard sono biscotti di pasta frolla prodotti dalla Pavesi ricoperti da gocce di cioccolato.

In queste ultime settimane sta andando in onda un nuovo spot che riguarda le Gocciole Extra Dark, ovvero la variante dei gustosissimi biscotti che prevede il cacao come elemento ‘base’ e le gocce di cioccolato extra fondente ad arricchire ulteriormente il sapore delle ormai gettonatissime Gocciole.

Ma chi sono i protagonisti del noto spot dove compare anche Tarzan? Per quest’anno, Pavesi ha scelto come testimonial delle Gocciole il simpaticissimo Lillo e l’altrettanto divertente Chiara Francini.

“Com’è andata la riunione di condominio”, chiede Chiara Francini a Lillo. L’attore comico risponde che i condomini vogliono l’ascensore per salire sul baobab perché la liana è troppo scomoda. “Ci saranno anche delle spese extra”, aggiunge. La coppia, stressata dalla vita di tutti i giorni nella giungla e dalle inevitabili spese da affrontare, decide di passare qualche momento di relax con le Gocciole Extra Dark.

“Trasforma la giornata da così a così”, afferma lo slogan dello spot, già apprezzatissimo da tutti coloro che non possono proprio fare a meno delle Gocciole in qualsiasi momento della giornata.

