Chi è il fidanzato di Marco Mengoni? Cosa sappiamo della vita privata del cantante

Marco Mengoni è senza dubbio uno dei cantanti italiani più famosi e apprezzati. Sulla carriera artistica dell’autore di brani come L’Essenziale e Guerriero si conosce praticamente ogni dettaglio, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata ed in particolare sulla sua vita sentimentale?

Negli ultimi tempi sono circolati online molti rumors che riguardavano proprio il cantante nato e cresciuto a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Dopo alcuni riferimenti ad un feeling speciale con Mahmood, Marco Mengoni è stato pizzicato da Chi con un ragazzo la cui identità è però rimasta ignota.

In molti hanno immaginato che quel personaggio misterioso potesse effettivamente essere il fidanzato di Marco Mengoni, anche se il diretto interessato non ha mai né confermato né smentito, optando per il massimo riserbo. D’altronde, lo stesso Mengoni non ha mai chiarito apertamente il suo orientamento sessuale, pur tenendo a precisare in un’intervista di essere “fluido”.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su questo possibile fidanzato di Mengoni. In passato, il cantante aveva detto al Corriere della Sera di non voler in nessun modo piazzare la sua vita privata sui social. “Se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama”, le parole dell’artista.

