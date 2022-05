Chi è Emy Buono, ex pupa? Curiosità, biografia e il rapporto con Denis Dosio

Una delle protagoniste dell’ultima edizione de ‘La Pupa e il Secchione Show’ è stata Emy Buono. Con il secchione Alessandro De Meo hanno sfiorato il successo al reality show condotto da Barbara D’Urso, giungendo secondi dietro alla coppia composta da Maria Laura de Vitis ed Edoardo Baietti. Andiamo a conoscere meglio Emy.

Biografia di Emy Buono

Emilia Buono è nata a Napoli il 26 marzo del 1998. Ha quindi compiuto 24 anni da poco. Ha vissuto nella sua città d’origine assieme alla madre di nome Marzia ed alla nonna. Da studentessa ha frequentato il liceo artistico ‘Umberto Boccioni‘ di Napoli. Lavora come cubista in un locale sempre del capoluogo campano. Spesso le capita di sfilare o di posare come modella. Ha un account Instagram sul quale vanta un seguito di circa100 mila followers.

Emy ed il mondo dello spettacolo

Quella a ‘La Pupa e il Secchione Show’ non è stata la prima esperienza in televisione per Emy Buono che, infatti, ha partecipato al reality ‘Ti spedisco in convento’, su Real Time. Confessò che le piace corteggiare uomini sposati, e che ciò che più l’attrae in un ragazzo è la sua capacità di tenerle testa Poi, quest’anno, è entrata a far parte del cast della trasmissione insieme al secchione Alessandro De Meo e all’altra pupa Asia Valente, ma soltanto con il primo si è classificata seconda.

Emy e Denis Dosio

Emy si è fatta apprezzare per la sua bellezza nel percorso nel programma Mediaset e per la sua storia. Ma non solo, ha stretto un rapporto alquanto stretto con Denis Dosio.

Denis ha confessato che finito il reality si è recato a Napoli per conoscere la famiglia di Emy. Ora i due sono fidanzati e hanno cominciato una relazione sentimentale lontano dalle telecamere.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui