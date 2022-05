She-Hulk serie tv, quando esce? Quante puntate sono? Trama e curiosità

Disney aveva già assicurato l’uscita di She Hulk entro il 2022 ma ora abbiamo finalmente una data ufficiale. Durante i Disney Upfronts 2022 è stato infatti confermato che la nuova serie TV arriverà ufficialmente il 17 agosto, come d’altronde emerso anche nel trailer ufficiale. Ma di cosa parla She Hulk?

Ovviamente la serie TV si basa sul personaggio di She Hulk, presente nei fumetti Marvel, ovvero l’alter ego dell’avvocato Jennifer Susan Walters, cugina di Hulk/Bruce Banner. Come ha ottenuto i poteri? Tramite una trasfusione di sangue del cugino, che le ha donato anche una caratteristica particolare rispetto a Hulk: lei, infatti, può scegliersi quando trasformarsi.

Nel corso delle puntate, la procuratrice legale sarà chiamata a difendere i diritti civili di tutti i cittadini, compresi gli altri supereroi e i criminali. Jennifer può inoltre usufruire di un’immunità alle malattie terrestri: inoltre, il fattore rigenerante le permette di recuperare in tempi record anche in caso di ferite profonde.

Il ruolo di She Hulk è stato affidato a Tatiana Maslany, che abbiamo già avuto modo di vedere e apprezzare nella serie Orphan Black. Mark Ruffalo dovrebbe invece interpretare il ruolo di Hulk/Bruce Banner. La prima stagione della serie TV sarà caratterizzata in tutto da nove episodi, ognuno dei quali della durata di 30 minuti.

