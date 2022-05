L’Eredità 19 maggio 2022, Alberto alla sua prima ghigliottina non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 19 maggio 2022 – è giunto per al gioco finale de L’Eredità il campione Alberto, alla sua prima ghigliottina.

Il neo-campione s’è ritrovato a concorrere per un bottino di 120.000 euro dopo un entusiasmante percorso netto (senza nemmeno un dimezzamento) e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Goffredo Parise

Casa

Festa

Ufficiale

Annunciare.

Il neo-campione s’è così espresso in merito alla parola scelta e scritta dopo il canonico tempo di riflessione: “Sono ottimista. Mediamente ottista”.

La parola scelta dal neo-campione quest’oggi è stata Nozze e l’ottimismo è parso mediamente insensato, considerando la difficoltà di far matchare la parola scelta con le parole indizio.

Giacché non era Nozze la parola scelta dagli autori ma Fidanzamento.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori:

Goffredo Parise ha scritto il romanzo Il Fidanzamento (nel 1956).

Fidanzamento in Casa è quello che avviene quando una relazione diventa ufficiale per le famiglie cui i fidanzati appartengono.

Festa di Fidanzamento vien fatta per celbrare il momento in cui la relazione diventa ufficiale.

Fidanzamento Ufficiale è tutto sommato come il Fidanzamento in casa.

Annunciare il proprio Fidanzamento è quanto viene fatto nel caso in cui ci si fidanzi (comunicandolo aparent ed amici).

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui