Poseidon, qual è la storia vera? Quante persone sono morte nel disastro?

Oltre 180 milioni di dollari in tutto il mondo e una nomination agli Oscar 2007 per i migliori effetti speciali. Si presenta con un ottimo biglietto da visita il film Poseidon, uscito nel 2006 e in onda questa sera su Iris alle 23:15.

Diretto da Wolfgang Petersen, il lungometraggio è il remake del film del 1972, L’avventura del Poseidon, con regista Ronald Neame. Entrambe le pellicole prendono spunto dal romanzo L’avventura del Poseidon, scritto da Paul Gallico nel 1969.

Il film del 2006 racconta cosa accade la notte di Capodanno sulla lussuosa nave da crociera Poseidon, che sta attraversando l’Oceano Atlantico per dirigersi a New York. Un’onda anomala, alta all’incirca 45 metri, travolge l’imbarcazione senza tuttavia affondarla, ma solo ribaltandola. Inizia un vero e proprio incubo per i passeggeri del Poseidon: alcuni di loro cercheranno di trovare una via di fuga, ma l’impresa si rivela quasi disperata.

Il romanzo di Paul Gallico non si ispira ad una storia vera, dato che non risulta alcun naufragio di transatlantici con questo nome. Tuttavia, è chiaro che lo scrittore abbia trovato ispirazione da alcuni disastri diventati purtroppo celebri, come l’affondamento del Titanic, avvenuto nel 1912 con oltre 1.500 vittime.

Lo stesso Petersen ha girato anche un altro film su una tempesta marina, La tempesta perfetta, diretto nel 2000 con protagonisti George Clooney e Mark Wahlberg.

