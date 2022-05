Chi è Mia Ceran? Curiosità, biografia, vita privata e cosa sappiamo di Nei tuoi panni

Grandi cambiamenti per Rai 2 in vista del prossimo autunno. Come noto, dopo l’estate non assisteremo più ad una nuova stagione di Detto Fatto, dato che il programma condotto da Bianca Guaccero è stato definitivamente chiuso. Al suo posto troveremo Nei tuoi panni, che sarà diretto da Mia Ceran.

Nei tuoi panni, che andrà in onda dopo Bella mà, il nuovo varietà di Pierluigi Diaco, viene definito come una sorta di ‘tutorial sociale’: per farla breve, nel nuovo programma di Mia Ceran vengono mostrate situazioni classiche della vita di tutti i giorni, fornendo le possibili soluzioni per venirne a capo.

Un’evoluzione di Detto Fatto, quindi, che guarda anche al lato esistenziale ed emotivo cercando di creare un cordone ombelicale più profondo con il pubblico a casa.

Ma cosa sappiamo di Mia Ceran? La giornalista e conduttrice televisiva è comparsa già in molti programmi TV, prima come inviata di La7 per L’Aria che Tira, poi con Agorà e Unomattina Estate, fino ad arrivare a Quelli che il Calcio. Di recente ha condotto Quelli che il lunedì, mentre nel 2020 ha partecipato come ospite a Improvviserai, un programma televisivo di Rai 2.

Mia Ceran è fidanzata con Federico Ferrari, manager della Diesel: dalla loro unione il 9 agosto 2021 è nato il piccolo Bruno Romeo.

