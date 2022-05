Harry’s house, fuori il nuovo album di Harry Styles: Twitter impazzisce (soprattutto per Matilda)

Il nuovo album di Harry Styles, che prende il nome di Harry’s House, è disponibile da oggi, venerdì 20 maggio. Si tratta del terzo lavoro in studio del popolarissimo artista, caratterizzato da tredici tracce registrare in diverse location – Regno Unito, Los Angeles e Tokyo – nel periodo compreso tra il 2020 e il 2021.

Già al primo ascolto i fan di Harry Styles hanno apprezzato moltissimo il disco dell’artista, con particolare preferenza per Matilda, l’ultima traccia del lato A dell’album. Lo si può vedere anche su Twitter, dove i tweet relativi all’ultimo lavoro di Harry Styles sono davvero moltissimi: un trend che in realtà si manifesta già da qualche mese, ovvero dall’annuncio del disco (il 23 marzo, ndr).

Da quel momento in poi i fan hanno twittato su Harry Styles circa 10 milioni di volte, a dimostrazione dell’enorme seguito su cui può contare il 28enne britannico.

“Stai ascoltando love of my life, little freak e matilda e sei emotivamente instabile”, si legge in uno dei tweet, mentre l’utente Denise non ammette critiche al disco: “Non mi interessa se non vi piacciono little freak, love of my life e matilda, non è una cosa da dire pubblicamente, è una vergogna, non c’è da andarne fieri, siete cresciuti male”.

