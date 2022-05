L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 17: “A nome del popolo italiano!”

Ma vi posso dire che quest’isola è pazzesca? Il cast al quale non avrei dato due lire è perfetto,si odiano che se potessero si prenderebbero a coccate in testa e il trio in studio è FA VO LO SO!!!! Vi prego ma Ilary che è caduta dallo sgabello? Io ho visto quel video in loop per ore. E Nicola con le sue battute mi fa volare. Quando Carmen cercava di parlare inglese e lui ha detto che è laureata alla Malgioglio academy, ho sputato un polmone ma meno male ridiamo, è così che devono essere i reality: pieni di risate e leggerezza!

Sia messo agli atti che in nome del popolo italiano Clemente Russo e tutta la sua convinzione sono stati eliminati! Ebbene sì, dopo mille televoti persi anche per lui come per la moglie è arrivato il momento di tornare dalle bimbe. Playa sgamada rimane senza il sindaco che torna dalla First lady.

Laura anche in studio ha fatto la sua porca figura devo dire: ha iniziato a parlare della sua avventura con voce da Maria Addolorata per finire gridando con Vladimir che si era permessa di dire che è aggressiva. Altro che pubblico condizionato da Luxuria, cara Laura riesci a renderti antipatica da sola alla grande. Mercedesz è pronta per Centovetrine e fossi in Alex Belli inizierei a preoccuparmi che non gli soffi il ruolo da protagonista. Quando ha discusso con Edoardo ed è fuggita piangendo, ovviamente a secco, ha dato davvero il meglio di sé. Mercedesz dai ti abbiamo sgamata, hai messo in cattiva luce Maria Laura ma anche te sei fintissima. E come sempre Nicolas ci ha visto lungo e ti ha sbugiardata. Alessandro invece altro che smucinamenti con la De Vitis come temeva Carmen, è partito solo lo sfan****mento (cit). Maria Laura si è beccata un bel due di picche ma ragazze non temete perché sono arrivati i guapissimi, Luca e Gennaro, che sembrano propensi alla love story isolana anche perché non penso possano offrire molto di più. Sono entrati anche Marco Maccarini e Pamela Petrarolo, dei quali ho un ricordo fantastico e che mi riportano alla mia adolescenza, spero non mi deludano.

Ora cerco di ricapitolare uscite entrate e ripescaggi, perché è un vero casino. Playa sgamada è stata smantellata e con grande fantasia è nata Playa sgamatissima. Blind è stato eliminato dal primo televoto ed è finito su Playa sgamatissima. Marco Cucolo, eliminato tre giorni prima, ha vinto il televoto ed è tornato in gioco, questo fa capire quanto anche noi da casa siamo in tilt, Estefania ha vinto una prova ed è rientrata in gioco giusto in tempo per contendersi i guapissimi con me due truffadores. Licia e Fabrizia hanno raggiunto Blind su playa sgamatissima e Clemente è tornato in Italia col primo volo. Ora i concorrenti sono più di quando è iniziato il programma 2 mesi fa e io non ci capisco più una mazza, ma è tutto bellissimo. La puntata odierna è molto probabile vada in onda dall’infermeria,visto che se stanno ad acciacca’ tutti.

In nomination Mercedesz e Nicolas manco vi dico chi salvo, già sapete tutto,miei prodi.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti.

