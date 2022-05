X Factor 2022, chi potrebbero essere i giudici e i conduttori? Una cantante al timone

Nuova edizione di X Factor: si vocifera il nome di una cantante alla conduzione e un nuovo quarto giudice

Fervono i preparativi su X Factor 2022 e ci sono già i primi cambiamenti, tra cui la conduzione e i giudici, tranne Fedez che è un grande ritorno. Dopo l’annuncio ufficiale del rapper, è arrivata un’ altra ufficialità che prenderà il posto come secondo giudice: si tratta dell’ex volto Non è la Rai Ambra Angiolini. Oggi inoltre è arrivata un’altra conferma ufficiale sul terzo giudice che siederà al tavolo del talent show di Sky Uno: Dargen D’amico, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con la hit Dove si balla.

Infine, è giunta una nuova indiscrezione sul quarto giudice, e questa volta pare che si tratti di una voce quasi veritiera. Se un primo momento Manuel Agnelli sembrava già assicurato al talent, in realtà, la sua presenza non è stata mai confermata. Infatti, c’è già il nome del suo sostituto: Rkomi anche lui reduce da Sanremo 2022.

Per quanto riguarda la conduzione, potrebbe essere affidata ad una donna dopo due conduttori. Secondo TV Blog e Tv zoom, nome più accreditato per il momento sembra essere quello di Francesca Michielin. Altri nomi potrebbero essere quelli di Victoria Cabello, Paola Di Benedetto, Matilda De Angelis, Elodie. Per il momento nesuna di loro ha convinto pienamente la produzione Sky. Insomma chi la spunterà? Non ci rimane che attendere alle prossime indiscrezioni.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui