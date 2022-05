Il traditore, la storia vera di Tommaso Buscetta e del maxiprocesso di Palermo del 1986

Questa sera, su Rai 1, alle ore 21:30, andrà in onda il film Il Traditore, diretto da Marco Bellocchio. La pellicola, uscita nel 2019, ripercorre le vicende di Tommaso Buscetta, membro di Cosa Nostra, diventato successivamente collaboratore di giustizia.

Il film, che ha ottenuto un buon successo di pubblico, vede nel cast Pierfrancesco Favino nei panni del pentito Buscetta: assieme a lui compaiono anche Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Fausto Russo Alesi e Luigi Lo Cascio.

L’opera di Bellocchio, come accennato, racconta la storia vera di Tommaso Buscetta, dalla fuga in Brasile per evitare la faida fino all’arresto in America Latina. Condotto in Italia, Buscetta riceve la proposta di Giovanni Falcone, ovvero la possibilità di collaborare con la giustizia. Una scelta che nel codice mafioso equivale alla condanna a morte. Buscetta diventa così uno dei primi collaboratori di giustizia della storia: le sue rivelazioni si riveleranno decisive per infliggere colpi durissimi al sistema mafioso.

Buscetta sarà testimone chiave nel maxiprocesso del 1986 nell’aula bunker di Palermo. Dopo l’assassinio di Falcone, Buscetta deciderà di rivelare anche i rapporti tra mafia e politica. Nel frattempo, proprio in seguito alla sua decisione di collaborare con la giustizia, molti suoi familiari vengono uccisi dalla mafia, compresi i suoi figli. Muore di cancro a North Miami, negli Stati Uniti, il 2 aprile 2000.

Il film è stato premiato con sei David di Donatello e sette Nastri d’Argento.

