Isola dei famosi 2022, Soleil Sorge e Vera Gemma sbarcheranno ma non come concorrenti: il loro ruolo

Soleil Sorge e Vera Gemma sbarcheranno in Honduras con un ruolo diverso: ecco le indiscrezioni

Soleil Sorge e Vera Gemma sono già partite con un volo diretto per il Messico con una coincidenza Honduras. I rumor sulla loro partenza per l’isola dei famosi 2022 circola da ormai settimane e se l’italo-americana aveva inizialmente rifiutato la proposta, ora le indiscrezioni sembrano confermare la sua presenza. Stando al portale Pipol Tv, Sorge è voluta fortemente da Mediaset dopo la sua avventura da opinionista a La Pupa e il secchione show e il GF Vip 6 e, quindi ha deciso di accettare.

Sempre stando al portale, l’ex gieffina ha confessato prima di partire di voler portare leggerezza e di godersi il viaggio proprio come una vacanza. Secondo FanPage, Sorge non sarà una concorrente, ma una guest star che rimarrà sull’Isola per un tempo stabilito, ovvero una settimana.

Nel frattempo, l’influencer italo-americana si fa immortalare su Instagram con un look tutto nuovo: delle treccine in stile afro per tutta la testa e maxi cappello.

