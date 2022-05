Sonia Bruganelli dal chirurgo estetico: sui social i risultati del ritocco – cos’è la blefaroplastica?

Sonia Bruganelli è stata una delle autentiche protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis ha ricoperto, assieme ad Adriana Volpe, il ruolo di opinionista accanto al conduttore Alfonso Signorini, non risparmiando mai i commenti in merito a ciò che accadeva nella casa più spiata d’Italia. Sonia, in vista dell’estate si è voluta regalare un ritocchino e non lo nasconde affatto: si è sottoposta a blefaroplastica superiore, ossia l’intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso dalle palpebre ringiovanendo lo sguardo.

Sonia Bruganelli commenta l’intervento estetico

Sonia Bruganelli si è sottoposta a un intervento di blefaroplastica, una decina di giorni fa circa e ha scelto di parlarne apertamente con i suoi numerosissimi followers. Sonia ha documentato sul suo account ufficiale Instagram l’operazione mostrandosi a cena con un amico con gli inequivocabili cerottini agli occhi, commentando: “Only the brave!!! Marco è voluto venire a vedere il miracolo degli occhi che lacrimano. Ed io mi ero stancata di stare a casa. P.s. credo di aver esagerato con il copri occhiaie”.

Non è finita qui, perché la moglie di Paolo Bonolis ha proseguito in occasione di uno scatto in compagnia del figlio Davide bambino. La 48enne ha voluto scherzare sul tempo che passa: “Ricordi… 5 anni fa… Davide, me e Spiderman. Situazione attuale? Davide è ormai quasi un uomo, io ho fatto la blefaroplastica per illudermi di essere ancora come nella foto e ‘l’inseparabile’ uccellino è spirato in circostanze misteriose. Bello il tempo che passa eh?!?”

Non sono mancate domande poste dai suoi fan, che hanno chiesto informazioni sul perché ha deciso di sottoporsi a questo intervento di chirurgia estetica.

“Scusate la franchezza ma non riesco a farne a meno”, ha scritto l’ex opinionista del Grande Fratello Vip 6, orgogliosa del suo nuovo sguardo.

Cos’è la blefaroplastica

La blefaroplastica è un’operazione in cui il chirurgo interviene sulle palpebre superiori, cutanei e adiposi, attraverso un’incisione in corrispondenza della piega palpebrale superiore per allargare lo sguardo ed eliminare la pelle in eccesso sulle palpebre.

La blefaroplastica può essere eseguita da sola o in associazione ad altri interventi di ringiovanimento del viso. In casi particolari, questo intervento può avere una valenza funzionale e non solo estetica. Può essere praticata sulla palpebra superiore, inferiore o su entrambe.

