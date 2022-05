Concerto Duomo J-Ax e Fedez, chi ci sarà? Tutto quello che sappiamo sul LoveMi del 28 giugno

La grande notizia di questi giorni è che J-Ax e Fedez sono tornati in buoni rapporti dopo i noti screzi. Una nuova amicizia che viene suggellata anche con un ritorno assieme sul palco per un’iniziativa benefica. Il 28 giugno, infatti, i due artisti milanesi saranno in Piazza Duomo per il LoveMi, un evento gratuito che verrà trasmesso anche da Italia 1 dalle 18:30 in poi.

L’obiettivo dell’evento è raccogliere più fondi possibili da donare a TOG (acronimo di Together To Go), la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali infantili e sindromi genetiche con ritardo mentale.

Ma chi salirà sul palco assieme a J-Ax e Fedez? Oltre ai due promotori della bella iniziativa saranno presenti molti talenti emergenti della musica italiana. Tra i nomi principali spicca Tananai, che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo e che ha ottenuto un certo successo con la sua Sesso Occasionale; assieme a lui ci sarà anche Dargen D’Amico, arrivato nono all’ultima kermesse sanremese con il brano Dove si balla, che sta davvero spopolando in radio e su tutte le piattaforme.

Sul palco di Piazza Duomo saliranno anche Rhove, Paky, Shiva, Ghali, Ariete, Myss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Rose Villain, Tedua, Rosa Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada e Mydrama.

