L’Eredità 26 maggio 2022, Romanda non indovina la parola alla ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 26 maggio 2022 – è giunta al gioco finale de L’Eredità Francesca Romana, cantante lirica.

La campionessa s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 15.00 euro e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Chicco

Punta

Grande

Americana

Brodo.

La campionessa s’è così espressa in merito alla parola scelta e scritta dopo il canonico tempo di riflessione: “Nei momenti di buio la cosa più bella sia l’ironia, mi sono buttata sull’ironia”.

E la parola scelta dalla campionessa quest’oggi è stata Forchetta. Parola con poche pretese ed in effetti la parola scelta dagli autori era un’altra: Tazza.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono del padrone di casa Flavio Insinna):

Chicco La Tazza de La Bella eLa Bestia

Punta a Tazza cioè la punta di trapano usata da alcuni falegnami per fare un tipo particolare di buco nel legno.

Tazza Grande, richiesta da alcuni più ricercati al bar. Parlando della circostanza, Insinna ha chiamato un applauso per i baristi d’Italia: “vogliamo fare un applauso a tutte le barman e tutti i barman?”

Tazza Americana, la cosiddetta mug: “c’è chi fa collezione” – come alcuni che lavorano lì a L’Eredità

Tazza da Brodo con i manici particolari.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui