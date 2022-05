Poveri ma ricchissimi: ci sarà un altro sequel? Dove si trova Torresecca? Curiosità su trama e location

Questa sera, su Canale 5, alle ore 21:40, andrà in onda il film Poveri ma ricchissimi, uscito nel 2017 e diretto da Fausto Brizzi. Si tratta del sequel di Poveri ma ricchi, lungometraggio uscito l’anno precedente e diretto sempre dallo stesso regista.

Rispetto al primo film, liberamente tratto dal francese Les Tuche (2011), Poveri ma ricchissimi non è un remake ma un soggetto originale di Fausto Brizzi e di Marco Martani.

Nel cast della pellicola compaiono Christian De Sica, Enrico Brignano, Anna Mazzamauro, Paolo Rossi, Massimo Ciavarro, Giobbe Covatta, Roberta Lanfranchi e Lodovica Comello.

La famiglia Tucci, tornata povera, si trova al capezzale della nonna Nicoletta, gravemente ammalata. Tuttavia, scoprono che in realtà i soldi sono in banca e la somma complessiva è addirittura lievitata, pertanto sono di nuovo ricchi. In un primo momento decidono di aprire una friggitoria, ma successivamente pensano molto più in grande: l’idea è quella di far diventare Torresecca uno stato indipendente e farla quindi uscire dall’Italia.

Le riprese di Poveri ma ricchissimi si sono svolte tra il borgo medievale e il castello di Ostia Antica, alternato al castello Odescalchi di Bracciano. Gli interni del castello sono stati girati al Castello di Torcrescenza a Roma. La colonna sonora del film è stata realizzata da Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi della band Thegiornalisti. Al momento non è previsto un ulteriore sequel.

