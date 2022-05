Lulù ha dimenticato Manuel? Dopo la separazione tra i due, l’incredibile ipotesi: c’è un altro – ecco chi

La rottura della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié, non è stata accolta positivamente dalla principessa etiope che non ha risparmiato commenti al vetriolo, specie sul padre del nuotatore. Ora, l’ex gieffina sembrerebbe aver messo una pietra sopra la fine della sua precedente relazione frequentando un altro ragazzo che è appena uscito da un programma televisivo. Dopo l’unione fra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, anche quest’anno potrebbe esserci un legame fra Grande Fratello Vip e Amici.

Lulù e Luca D”Alessio: nuova coppia?

L’unione fra il reality show condotto da Alfonso Signorini e il talent di Maria De Filippi potrebbe sorgere grazie a Lulù Selassié e Luca D’Alessio. I fan di LDA hanno consigliato al cantante di scegliere la principessa etiope come immagine per il video del suo nuovo singolo dal titolo ‘Bandane’. Luca, quando è stato eliminato da ‘Amici’ si è ritrovato associato a questo nome che non conosceva. Infatti, per ovvie motivazioni, il cantante non ha potuto seguire il Grande Fratello Vip 6. Ciononostante ha preso con entusiasmo la cosa lanciando una proposta tramite i suoi canali social a Lucrezia Selassié: “Ti dico la verità, io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa. Non so bene da dove sia partita questa cosa, mi devo ancora schiarire le idee. Lulù se vuoi scrivimi, ci organizziamo magari per un futuro video di Bandana. Io ti giuro non sapevo nulla di questa cosa, mi dispiace perché hanno fatto questa cosa e non ci conosciamo nemmeno. Però se vogliamo fare il video, facciamo il video. Non ci sono problemi”.

In una recente intervista a Fanpage.it, LDA aveva detto: “Pensa che io e lei non ci conosciamo proprio, è nato tutto da un ragazzo, fan di Lulù su Twitter. Ha scritto: Fai il video di “Bandana”. Un mio fan ha letto questa cosa ed è incominciata a girare questa cosa. È una cosa nata dai fan, poi è uscito il lyric video di “Bandana”, quindi non so se ci sarà l’opportunità. Fortunatamente sono molto impegnato in questo momento”.

