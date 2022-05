Napoli, lo fanno sul balcone e le immagini diventano virali – VIDEO

Abbiamo scritto solo qualche giorno or sono della coppia che – in barba alla folla sottostante – ha pensato bene di darsi da fare su un balcone della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano (potete leggerne qui, con tanto di video).

Ebbene, Dagospia – realtà sempre attenta a dinamiche “public” – ha proposto un altro video, proveniente stavolta da Napoli, in cui un uomo e una donna pensano bene di farlo sul balcone incuranti dei passanti che riprendono la scena.

Il video, girato martedì 24 maggio, è diventato presto virale ed è stato proposto anche da diverse altre realtà online (vedi Libero, altrettanto sul pezzo).

Nel video della durata di tre minuti e mezzo circa – che potete vedere censurato in coda – i due sperimentano diverse posizioni, per la gioia dei guardoni sottostanti (che – come nel caso del video meneghino – non si esimono da commenti simpatici che rendono il video ancor più virale).

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui