Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 29 maggio 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 29 maggio 2022.

In seguito al successo della prima puntata della versione serale, andata in onda venerdì scorso in prima serata, “Domenica In” torna in onda su Raiuno con la sua consueta programmazione, a partire dalle 14:00. Ecco, per voi, gli ospiti della puntata di oggi, domenica 27 maggio 2022.

Gli ospiti di “Domenica In” del 29 maggio 2022

La puntata si aprirà con una grandissima esclusiva, un artista amatissimo dalla padrona di casa Mara Venier e dal pubblico da casa: Renato Zero. Il cantante promuoverà “Zerosettanta”, il concerto live attraverso il quale festeggerà i suoi 55 anni di carriera. Successivamente, sarà la volta di Roberto Saviano che promuoverà il suo nuovo libro “Solo è il coraggio”, dedicato alla memoria di Giovanni Falcone. E ancora, Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio, accompagnata da Red Canzian, ricorderà lo storico batterista dei Pooh. La puntata si concluderà con la parte dedicata al mondo del cinema con Lino Banfi e Ron Moss, il celebre Ridge, di “Beautiful” che presenteranno il film, di cui sono protagonisti, “Viaggio a sorpresa”.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui