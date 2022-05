Overdrive, quanti film sono? Uscirà un nuovo capitolo della saga?

Questa sera, alle ore 21:20, su Italia 1, andrà in onda Overdrive, film del 2017 diretto da Antonio Negret. Nel cast della pellicola, sceneggiata da Michael Brandt e Derek Haas, troviamo Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas e Gaia Weiss.

Il film vede come protagonisti i fratellastri Foster, Andrew e Garrett, ladri d’auto d’epoca che vivono nel sud della Francia. Il loro ultimo colpo è una Bugatti Tipo 57 SC Atlantic del 1937, sottratta al noto mafioso e miliardario francese Jacomo Morier. Tuttavia, proprio Morier li farà rapire con l’intenzione di eliminarli per il torto subito: i tre fratellastri propongono quindi al miliardario di rubare la Ferrari 250 GTO del 1962 posseduta da Max Klemp, giovane boss della ricca mafia berlinese che ha deciso di trasferirsi in Costa Azzurra.

Morier accetta la proposta, ma dà solo una settimana di tempo a Foster, Andrew e Garrett, che saranno sorvegliati dal cugino di Morier, Laurent, e da due agenti dell’Interpol.

Le riprese principali del lungometraggio sono state svolte a Parigi e Marsiglia. Fin dai mesi successivi all’uscita di Overdrive si è cominciato a parlare di un possibile sequel del film del regista Antonio Negret: al momento non ci sono indicazioni su un’uscita di Overdrive 2, che non sembra nemmeno in lavorazione.

