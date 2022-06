Jessica e Barù stanno assieme? Nuova paparazzata – i fan in delirio

Jessica Selassié e Barù Gaetani assieme a cena. La vincitrice del Grande Fratello Vip 6 e il nobile toscano hanno dei fans che sperano in una loro unione, tanto aver rinominato la coppia con il termine Jeru. Nel corso dell’ultima ospita nel programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin l’ex gieffino ha parlato del rapporto con la principessa etiope che si trova a Milano con le sorelle da qualche giorno per questioni lavorative.

Barù e Jessica insieme a cena

Barù, che qualche giorno fa ha festeggiato il suo 41esimo compleanno, è stato pizzicato in compagnia di Jessica Selassiè. Nella casa più spiata d’Italia, i due avevano stretto un legame speciale ma mai oltre l’amicizia nonostante il corteggiamento da parte della ragazza che, più volte, si era dichiarata attratta dal nipote di Costantino della Gherardesca. L’occasione per l’incontro tanto atteso dai fan è avvenuto grazie all’apertura del nuovo locano di Barù Gaetani a Milano. I due ex compagni d’avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini sono stati immortalati insieme per la gioia dei loro fans.

Insieme a Barù e Jessica, a cena, c’era anche Davide Silvestri in compagnia della futura moglie Alessia Costantino. Davide ha stretto con Barù un legame di amicizia molto saldo nella casa più spiata d’Italia e tale rapporto sta proseguendo lontano dalle telecamere.

Nel dettaglio della serata, l’account Twitter Estanca ha riportato la cronaca raccontata da Fulvia, una fan dei Jerù che ha seguito la cena di Barù e Jessica Selassié. Secondo la fan, i due avrebbero cenato insieme alla coppia di amici, avrebbero scattato foto insieme e a fine serata sarebbero rimasti da soli: “Inizialmente Barù era di fronte a Jess, poi si è spostato accanto a lei, praticamente erano da soli nel locale, con tutti i tavoli vuoti e le lucine, con lei che guardava lui. Quest’ultima e l’ultima scena vista dalla nostra inviata sul campo”.

