Chi è Caterina, la figlia di Simona Ventura? La storia dell’affido e dell’adozione

I fan di Simona Ventura sanno bene che tempo fa la celebre conduttrice ha deciso di prendere in adozione Caterina, figlia di alcuni parenti che non hanno potuto prendersi cura della bambina.

Simona Ventura aveva già altri due figli, Nicolò e Giacomo, nati dall’unione con Stefano Bettarini. Nonostante ciò, la showgirl non ci ha pensato due volte e ha manifestato subito l’intenzione di prendere in affido Caterina. In un primo momento il periodo di affidamento è durato due anni, prolungato poi per altri due anni.

Passato questo periodo, Caterina è stata affidata “sine die” a Simona Ventura, vale a dire senza scadenza. Il passaggio successivo è stato l’adozione vera e propria, avvenuta nel 2014: da quel momento in poi Caterina ha preso il cognome di sua madre, diventando a tutti gli effetti sorella di Nicolò e Giacomo e membro della famiglia.

Non è raro che Simona Ventura pubblichi sui social alcune foto che la ritraggono proprio con Caterina, a dimostrazione della grande solidità del loro rapporto.

Proprio ieri Caterina Ventura ha compiuto 16 anni e mamma Simona ha scelto di dedicarle un post su Instagram davvero molto emozionante, pubblicando foto della ragazza dai suoi primi anni fino ad oggi.

“E sono 16 Cate. Sei dolce ma determinata, sei sensibile ma forte, sei simpatica (quando vuoi) e intelligente – scrive Simona Ventura – Non passa giorno in cui non sia orgogliosa di te, della ragazza che sei, della donna che stai diventando. Vola alto, entusiasta e decisa sul tempo che ci aspetta. Ti voglio bene. La tua mamma”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui