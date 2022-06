Left Behind – La profezia, qual è la spiegazione? Il film ha un sequel?

Questa sera, su Rai 4, alle ore 21:20, andrà in onda il film Left Behind – La Profezia, diretto dal regista Vic Armstrong. La pellicola, uscita nel 2014, è l’adattamento cinematografico del romanzo Gli Esclusi, il primo dei sedici capitoli della serie Left Behind di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins, che si basa sulle profezie bibliche di Giovanni, Ezechiele e Daniele.

Inoltre, Left Behind è anche il remake di un altro film, Prima dell’Apocalisse, uscito nel 2000. Il protagonista, Rayford Steele, è interpretato da Nicolas Cage, affiancato nel cast da Cassi Thomson, Chad Michael Murray, Lea Thompson e Nicky Whelan.

Rayford, pilota di una compagnia aerea, si trova in volo mentre sua figlia Chloe è insieme al fratello più piccolo Raymie, quando ad un certo punto le persone nel mondo cominciano a scomparire. Anche sul velivolo spariscono il primo ufficiale, una hostess e tanti altri passeggeri. Solo grazie all’aiuto di Buck, che si trova in cabina di pilotaggio con il padre, Chloe riuscirà a capire che è in atto il Rapimento della Chiesa descritto nella Bibbia: le persone scomparse sono infatti credenti o bambini.

Il Rapimento della Chiesa equivale alla seconda venuta di Cristo sulla Terra, come riportato nel Nuovo Testamento: un momento che dovrebbe essere preceduto da un periodo di 7 anni che viene definito Grande Tribolazione.

Non c’è ancora un vero e proprio sequel del film, anche se nel 2016 Randy LaHaye, nipote dell’autore della saga Tim LaHaye, ha prodotto il film Vanished – Left Behind: Next Generation, che avvia un’ulteriore serie parallela agli eventi della prima iniziata con Left Behind – La Profezia ma al tempo stesso si ispira agli eventi della serie Twilight.

