Clemente Russo rivela sullo scoop Edoardo Tavassi: “Vive con l’ex, diventata sua migliore amica”

Il naufrago Edoardo Tavassi nasconde un segreto: vive con l’ex fidanzata Lucia e lo conferma Clemente Russo

Edoardo Tavassi, fratello della famosa Guendalina è un naufrago che si è contraddistinto per la sua simpatia sull’Isola dei famosi 2022. Un carattere bonario che ha conquistato anche la bellissima Mercedezs Henger, con cui Edoardo ha stretto una particolare amicizia (e forse qualcosa di più). A quanto pare, però, sembra che quest’idillio si sia rotto, poiché il naufrago classe 1985 ha affermato di non riuscire a fidarsi di Mercedezs.

A Pomeriggio 5 l’opinionista Arianna David ha sganciato una bomba proprio sulla vita privata di Edoardo Tavassi: pare che vivrebbe con la sua ex fidanzata.

“Insomma incontro questa persona e mi dice che è molto amico di Guendalina. Mi ha detto che sono andati in Sardegna insieme e a fare altre vacanze. E parlando mi fa ‘ma lo sai che Edo vive da tempo a casa con la sua ex fidanzata? Si tratta di una certa Lucia“ ha rivelato la ospite Arianna sul naufrago romano. “Ha fatto una polemica con Mercedesz e poi lui aveva questo segreto. Spero esca fuori questa cosa prima o poi” ha infine chiosato la David.

A quel punto, è intervenuto Clemente Russo che ha fatto chiarezza riguardo il gossip lanciato dall’opinionista su Tavassi: “Sì Lucia non è altro che la sua ex fidanzata, diventata dopo migliore amica. Effettivamente adesso i due vivono insieme. Lei credo sia stata ospite in studio a L’Isola”. Insomma, dunque pare che Edoardo sia single e che quindi con la sua storica ex sarebbero soltanto buoni amici. Verrà chiarito in puntata? Chissà.

