Chi è Giuliana Balestra, volto di Sportitalia: biografia, curiosità, social

Conclusa la stagione calcistica 2021/2022 è tempo di rituffarsi nel periodo dedicato al calciomercato. Le squadre cercheranno di costruire le rose più adeguate, nel caldo dell’estate, per raggiungere i rispettivi obiettivi. In televisione, Sportitalia è una delle reti più attive nel riportare le notizie e questo anche grazie alla squadra di giornalisti e giornaliste avute in dotazione che molto spesso vengono lanciati verso altri lidi. Nel corso delle trasmissioni del canale spiccano anche bellissime ragazze, quali, ad esempio, Giuliana Balestra. Andiamo a scoprire meglio chi è la modella.

Biografia di Giuliana Balestra

Giuliana Balestra è nata ad Udine il 25 gennaio 2001 ed è una modella, influencer e conduttrice televisiva italiana. La 21enne è molto tifosa della Juventus. Giuliana è protagonista delle serate dedicate al calciomercato di Sportitalia; i tifosi hanno imparato subito a conoscerla, vista anche la sua spiccata bellezza che non passa inosservata.

Giuliana ha partecipato a molti shooting fotografici, in quanto modella. 129mila followers su Instagram che ammirano gli scatti del volto di Sportitalia che ha partecipato anche a Tiki Taka, trasmissione Mediaset dedicata al calcio, in qualità di ospite.

Non mancano le foto sul proprio account ufficiale Instagram, dove si può notare il fisico statuario della bella Giuliana che, quindi, non infiamma soltanto la televisione ma anche i social. Proprio qualche ora fa ha postato una foto sul suo profilo che la ritrae in compagnia di un altro bellissimo volto di Sportitalia come Giusy Meloni, dando appuntamento, nella didascalia, a tutti gli appassionati di calcio sul canale per parlare delle vicende e trattative di calciomercato. Sorriso raggiante ed abito scollato per Giuliana.

