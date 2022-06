Chi l’ha visto, Sciarelli e la strana telefonata di un ascoltatore: “Renzo, ha bevuto?”

La conduttrice Federica Sciarelli ha ricevuto un’insolita telefonata da un ascoltatore di Chi l’ha visto

Nella puntata di mercoledì 29 giugno 2022 di Chi l’ha visto, programma in diretta su Rai 3, si è parlato del caso di Marianna Cendron, giovane ragazza scomparsa da Paese, in provincia da Treviso. Tanti misteri sulla sua scomparsa, tra cui il fatto che è andata a vivere dal suo vicino Renzo. Durante la puntata, Federica Sciarelli ha ricevuto una telefonata proprio da Renzo, che appariva piuttosto strano o probabilmente alticcio, viste le lunghe pause tra una frase e l’altra.

“Renzo, ha telefonato voleva dirci qualcosa” ha chiesto la conduttrice all’interlocutore. Le parole di quest’ultimo però sono alquanto confuse e le frasi s’interrompono. “Renzo, ha bevuto?” ha poi continuato la Sciarelli perplessa. “Ci sono lunghe pause, comunque siamo in televisione” ha inoltre spiegato la presentatrice, facendo riferimento alle pause troppo lunghe per programma in tv. La telefonata si fa sempre più strana e Renzo ha affermato: “Non volevo parlavare con voi”. La Sciarelli ha ribatutto così: “Ma ha chiamato lei”. Insomma, la chiamata s’interrompe e il pubblico telespettatore rimane perplesso con un po’ di stupore.

“La telefonata di Renzo resterà nella storia di Chi l’ha visto” ha commentato un telespettore su Twitter.

“Questa telefonata ha risollevato tutta la trasmissione!!!!” ha poi scritto qualcun altro.

