Chiara Ferragni vende casa: dov’è e quanto vale?

L’imprenditrice digitale ha deciso di mettere in vendita la propria casa: ecco dove si trova e quanto vale

Chiara Ferragni ha deciso di vendere casa, ma non quella a Milano, in cui vive con suo marito Fedez e i figli Leone e Victoria, ma quella a Los Angeles. Si tratta di un immobile del 1918 situato in una strada alberata della famosa Spaulding Square. Stando all’annuncio pubblicato su Instagram, la villetta inoltre possiede 3 bagni, 4 camere con 3 letti, cucina e una cabina armadio dal valore di 2.699.000 di dollari, circa 2.500.000 euro.

Inoltre, non mancano pavimenti in legno di quercia, a listoni larghi, una nuova cucina gourmet, frigorifero per vini, forno a microonde, ripiani in pietra, coperture automatiche personalizzate per finestre, porte alla francese che conducono al grande cortile. Comprende una grande suite con bagno con vasca, carta da parati personalizzata, piastrelle in marmo. Per quanto riguarda l’esterno, un lungo piccolo viale recintato che consente di utilizzare il suo spazio per parcheggiare più auto. E infine l’annuncio aggiunge: “Nuovo impianto elettrico, idraulico, HVAC a 2 zone, scaldabagno e tetto senza serbatoio”.

Insomma, si attende con ansia di conoscere chi sarà il facoltoso acquirente.

