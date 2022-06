L’Eredità 3 giugno 2022, Silvia M. alla prima ghigliottina sbaglia la (semplice) parola

Nella puntata di quest’oggi – 3 giugno 2022 – è giunta al gioco finale de L’Eredità per la prima volta Silvia M. (per differenziarsi dall’altra omonima concorrente le è stata aggiunta l’iniziale del cognome).

La neo-campionessa s’è così ritrovata a concorrere per un bottino di 52.500 euro e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Altalena

Trasmettere

Preda

Privo

Battisti.

La campionessa è stata tratta in inganno dalla parola Privo, come da lei stessa dichiarato (ha detto che era stata ispirata dalla parola Privo, per l’appunto).

Infatti la parola scelta dalla campionessa quest’oggi è stata Senso. Ma la parola scelta dagli autori era un’altra (ed anche abbastanza semplice): Emozioni.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono del padrone di casa Flavio Insinna):

Altalena delle Emozioni è quella che si vive in un buono spettacolo, in una buona partita di calcio o semplicemente durante una puntata de L’Eredità.

Trasmettere Emozioni – “nel nostro piccolo cerchiamo di farlo” e lo fanno per certo le arti, da Insinna citate.

Preda delle Emozioni – “magari alla prima ghigliottina uno non ci capisce niente”

Privo d’Emozioni – “non siamo noi”

Lucio Battisti “album e brano degli anni settanta – Emozioni”.

