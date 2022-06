L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 21: “La triade”

Come dice Ilary? Isola dei famosi, dove tutto può cambiare? Ecco è perfetto questo slogan. Ma quanti cambiamenti si sono visti lunedì sera? La triade (grazie Marco Maccarini, sei stato poco sull’isola ma sei stato un eroe) è passata dal massacrare in ogni puntata Estefania, che fino a settimana scorsa chiamavano la Mentirosa e Estefalsia, al riamarla, tanto da esultare quando è passata al televoto… Maccarini ha descritto perfettamente Nicolas, Carmen e Edoardo, la triade per intenderci, loro sono senza ombra di dubbio i più forti, il pubblico li ama e quindi fanno il bello e il cattivo tempo sull’isola. A me piacciono e in questi due mesi sono stati pazzeschi e meritano la finale assolutamente, però nelle ultime settimane mi sono un po’ scesi. Non dico che con una persona non ci si possa chiarire e che bisogna per forza scannarsi, ma questo cambio repentino nei confronti di Estefania non mi è piaciuto per niente. Lei è tornata in ginocchio, baciando il sacro anello e loro l’hanno perdonata, sapendo di avere un’alleata in più. Stessa cosa vale per Mercedesz, prima che fosse eliminata la prima volta l’hanno fatta a pezzettini ora quasi ci scappa l’accoppiamento con Edoardo che lo studio tanto vuole. Eddai! A falsi! A me sinceramente spiace per Maccarini, perché mancando ancora un mese un antagonista della triade ci voleva. Ora è rimasta solo Lory,ma sono certa che essendo al televoto, lunedì verrà cacciata anche lei. Poi non lamentatevi se devono buttare dentro quelle simpaticone di Soleil e Vera Gemma, per creare casino: Ve la siete cercata.

Mi ha stupito anche che il pubblico abbia salvato Pamela su Playa sgamatissima che veramente dire che è trasparente in confronto a Maccarini è dire poco. Sapete che vi dico? Mo beccateve le sue lezioni di aerobica, ben vi sta! Si è capito che non sono d’accordo con l’eliminazione di Maccarini?

Comunque è palese che la fattucchiera, il gigante e il piccoletto, fanno il bello e cattivo tempo ormai sull’isola e senza antagonisti l’ultimo mese diventerà una noia. Vi dirò a sto punto non saprei manco più per chi tifare per la vittoria perché Alessandro, il mio vincitore, è già uscito.

Al televoto Lory ed Estefania, io salvo Lory per le motivazioni che ho già scritto ma sono certa che non mi darete retta! Traditori.

Nicola Savino è il numero uno di quest’isola, lunedì è riuscito a rendere simpatica persino Fabrizia Santarelli con le sue pose e la sfilata, mi fa troppo ridere. La sua leggerezza ci vorrebbe in tutti i reality per smorzare il veleno che spesso scorre.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della ventunesima puntata

CARMEN, EDOARDO E NICOLAS LA FATTUCCHIERA, IL GIGANTE E IL PICCOLINO #isola pic.twitter.com/9K8iCHCnBW — trashtvstellare (@tvstellare) May 30, 2022

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui