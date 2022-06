Rickie Rich, quanti film sono? Quanti soldi ha il protagonista? Trama e curiosità

Richie Rich – Il più ricco del mondo (Richie Rich è il titolo originale) è un film del 1994 con protagonista l’allora bambino prodigio Macaulay Culkin (sulle cui vicende scriveremo presto o tardi un post ad hoc).

Il film è tratto da una serie di fumetti degli anni ’50, cui è stata in seguito ispirata una serie televisiva a cartoni animati prodotta nel 1980 dalla Hanna & Barbera.

Nello specifico, il film racconta la vicenda del dodicenne Richie – unico erede di un impero multimiliardario – che con difficoltà prova (ci riuscirà? Non vi spoileriamo nulla) a ritrovare la famiglia dopo che Lawrence Van Dough, dirigente dell’impero paterno, sabota l’aereo dove crede sia in viaggio la famiglia. La famiglia, in effetti, è sul volo – ma non il piccolo Richie che si metterà in moto per ritrovare i suoi cari (interpretati da Christine Ebersole e Jonathan Hyde).

Tra gli attori, da segnalare la presenza di una splendia Claudia Schiffer (nei panni di una istruttrice d’atletica).

Il film ha ottenuto un disreto successo al botteghino (76 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget da 40 milioni) ma soprattutto un ottimo successo per quanto riguarda affitto e vendita del VHS: circa 170 milioni di dollari all’apirle del 1997.

Ben meno positivo il riscontro dato dalla critica: basti pensare che nel 1994 Macaulay Culkin è stato candidato a Peggior attore protagonista ai Razzie Awards (ma anche per Papà ti aggiusto io! e Pagemaster – L’avventura meravigliosa).

Rimanendo alle curiosità, interessante l’aspetto dedicato al patrimonio del personaggio di fantasia interpertato proprio da Macaulay Culkin: in una prima classifica ,la rivista Forbes lo ha inserito al quarto posto tra i personaggi di fantasia più ricchi del mondo (attribuendogli un patrimonio di 9,7 miliardi di dollari), mentre nel 2002 – in una seconda classifcia – lo posizionava al secondo posto, subito dopo Babbo Natale.

Il film nel 1998 ha avuto un sequel: Richie Rich e il desiderio di Natale.

Ad interpretare Richie, un altro attore bimbo prodigio: David Gallagher, anche noto per l’interpretazione di Simon Camden nella serie tv Settimo cielo, con Jessica Biel.

Oltre ai fumetti, i cartoni animati e i film, bisogna sottolineare come Richie Rich abbia avuto anche una trasposizione come serie tv: 21 episodi prodotti nel 2015 e trasmessi da NEtflix (con un successo molto relativo: il voto su IMDB è di 3 su 10 stelle).

