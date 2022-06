Addio a Mediaset, un programma potrebbe sparire dalla prossima stagione: di chi si tratta?

Un programma potrebbe non essere più rinnovato a Mediaset: ecco di chi si tratta

Al termine della stagione televisiva 2021/2022 di Mediaset è tempo di bilanci. I piani alti della rete ammiraglia stanno tirando le somme su quale programma rischierebbe di non essere rinnovato per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni di Pipol Tv, si tratta dell’Isola dei famosi, reality attualmente condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Il programma dunque potrebbe andare in paura o tornare in Rai (difficile) o essere trasferito su piattaforme digitali.

“Quella che sta per concludersi questo mese su Canale 5 potrebbe essere davvero l’ultima stagione per L’Isola dei Famosi targata Mediaset” ha esordito così Pipol Tv riguardo il survivor show.” Sembrerebbe che il rinnovo per una nuova edizione, non sia stato preso in considerazione dal Biscione. Che cosa succederà dunque a questo punto? Rivedremo i naufraghi in Rai o sulle piattaforme digitali nascenti?” ha poi aggiunto il blog, chiosando che l’unico reality certo a settembre sarebbe il Grande Fratello Vip 7. Per quanto riguarda TV Blog, aveva rivelato in un’indiscrezione del 2021 la conferma di altre due stagioni dell’Isola dei famosi su Canale 5 (quella attualmente in onda).

Il futuro di Ilary Blasi però si è rivelato incerto. Dopo l’addio di Temptation Island, il GF Vip potrebbe essere l’unico reality confermato per la prossima stagione. Però ci potrebbe essere un rispolvero di un vecchio programma: La Talpa, reality condotto da Paola Perego, potrebbe andare in primavera 2023 al posto dell’Isola dei famosi.

GRIDIAMOLO TUTTI INSIEME Piersilvio, basta #isola. Ormai è finita, crollata pure in Spagna tra l'altro. è L'ORA della Talpa, serve una sterzata netta l'anno prossimo. Dove la parte game è talmente forte che sopperisce ai cast ormai senza famosi.

