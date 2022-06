Chi è Suzy Cortez, la donna che ha smascherato Piqué, ex di Shakira?

Ecco chi è Suzy Cortez, donna che vuole aiutare Shakira, tradita dall’ex Piqué

Suzy Cortez è una modella brasiliana ed è nota per aver vinto Miss Bum Bum due volte: una nel 2015 e l’altra nel 2019. Un titolo internazionale per il fondo schiena più bello del mondo.

Suzy inoltre ha esercitato la professione di avvocato penalista ed era una ragazza molto timida e riservata. Grazie a numerosi concorsi di bellezza e’ riuscita ad acquistare fiducia in se stessa e and entrare nel mondo della moda.

Il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa per aver smascherato le presunte diverse scappatelle di Piqué, ex di Shakira. Stando alla modella, infatti, il noto calciatore era spesso fedifrago e le avrebbe spesso messaggi in privato piuttosto espliciti sul lato fisico. “Questo non vale niente: è stato lui che mi ha mandato più di un messaggio diretto. Gli unici giocatori del Barcellona che non mi hanno mai mandato nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano molto le loro mogli. Shakira non meritava questo” aveva raccontato la Cortez in un’intervista.

