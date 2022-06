Amici 22, ipotesi clamorosa: si avvicina l’addio – i fan del programma si dividono

Da poco si è conclusa l’ultima edizione di ‘Amici‘ con il trionfo di Luigi Strangis. Iniziano, immediatamente, a trapelare i primi possibili retroscena sul cast della prossima edizione del talent condotto da Maria De Filippi con, eventuali, clamorosi cambiamenti per quanto concerne la giuria dei professori. Tra i volti a rischio per Amici 22, spiccherebbe quello di Lorella Cuccarini, mentre tra i candidati in lizza per un rientro in scena ci sarebbe Emma Marrone.

Emma al posto di Lorella?

Stando alle ultime indiscrezioni Lorella Cuccarini sarebbe presa da un altro impegno professionale. Trattasi della conduzione di Striscia la notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci, che la vedrà protagonista assoluta. Maria De Filippi dovrà, così, correre ai ripari per trovare una sostituta. Quindi, Cuccarini non sarebbe più insegnante non per demeriti. Dopo aver debuttato come insegnante di ballo Lorella è passata ad insegnare canto. Al posto di Lorella ci potrebbe essere Emma Marrone e per la cantante si tratterebbe di un ritorno nel programma Mediaset. Non solo ha trionfato ad Amici 9 ma ha anche fatto parte del cast del serale con la collega Elisa. Per Emma, tra l’altro, proprio in questi giorni è arrivata la notizia dell’addio a X-Factor.

I fan si dividono

Lorella Cuccarini è molto amata dal pubblico e dai fan di Amici. I telespettatori si dividono perché ovviamente non mancano gli scontenti per l’imminente addio di Lorella così come vi sono i fan che apprezzeranno il rientro di una delle protagonisti assolute del talent come Emma Marrone.

Invece, dovrebbe essere riconfermato Raimondo Todaro dopo l’arrivo dello scorso anno. Il ballerino e insegnante di danza sarebbe tra i professori anche della ventiduesima stagione di Amici.

