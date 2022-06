Chi è Naomi De Crescenzo, grande star di OnlyFans? Quanto guadagna la bella italo-brasiliana?

Fra le sexy influencer più apprezzate di OnlyFans vi è sicuramente Naomi De Crescenzo. Onlyfans è un sito/social che consente agli utenti di condividere e visualizzare (anche a pagamento) contenuti molto piccanti. Si va dalle foto, ai video con tanto di nudo completo. Andiamo a conoscere meglio Naomi.

Chi è Naomi De Crescenzo

Naomi Selvaggia De Crescenzo è nata a in Brasile, a Guarapari nel 1995. E’ una modella che da anni lavora e vive a Milano. E’ stata tra le protagoniste della prima edizione del reality show di MTV Ex on the Beach nel 2018.

Due anni prima, nel 2016 ha affermato: “Io sono esuberante, creativa, appariscente e dotata di un sano esibizionismo e sono diventata famosa non per mia volontà ma perché piace il mio stile.”

Nel 2017 è stata tra le protagoniste del video della canzone ‘Hypebae’, collaborazione tra il rapper Quebonafide e Sfera Ebbasta.

Quanto guadagna Naomi De Crescenzo

Famosa per i suoi “belfie”, ovvero immagini che ritraggono il suo lato B, Naomi ha rivelato di essere arrivata a guadagnare circa 20 mila euro al mese grazie a OnlyFans e, comunque, di non essere mai andata sotto i 10 mila euro. E’ la seconda italiana più seguita sulla piattaforma, superata solo da Martina Vismara.

Come riportawebboh.it, Naomi ha dichiarato: “Mostro la mia immagine, sono un’esibizionista, sono una persona che si piace. Io personalmente non ho mai fatto nudo completo, semmai in intimo. Non ho mai fatto porno. Ho iniziato gratis, solo per il gusto di farlo. Ci ho giocato. Il primo mese ho avuto 6mila abbonati”.

Onlyfans non l’unico social dove Naomi è presente. Su Instagram ha due account ufficiali e, in quello più seguito, arriva, attualmente, quasi a 700mila followers.

Naomi De Crescenzo è presente inoltre su TikTok, seguita da 76 mila utenti.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui