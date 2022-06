Boss in Incognito, chi è il protagonista della seconda puntata?

Questa sera, su Rai 2, alle ore 21:25, va in onda la seconda puntata della nuova stagione di Boss in Incognito, il programma condotto da Max Giusti. Ancora una volta l’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero coordinare l’esperienza in incognito di un dirigente o una dirigente d’azienda, adeguatamente camuffato/a per non farsi riconoscere dai propri dipendenti. In alcune occasioni può essere lo stesso conduttore ad intervenire in prima persona, sempre ovviamente camuffato in modo tale da risultare irriconoscibile.

Questa sera la puntata di Boss in Incognito si svolge a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Il protagonista è Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yacht di lusso realizzati su misura non solo per clienti italiani, ma anche per stranieri.

Un’azienda, la Arcadia Yachts, che oltre a poter contare su un sito produttivo di 47.000 metri quadrati può avvalersi di ben 150 collaboratori tra impiegati e maestranze. Pellegrino dovrà quindi confrontarsi con i suoi lavoratori, apprendendo la carpenteria navale da Claudio, imparando a resinare i gusci delle barche da Dymitro, effettuando un collaudo precedente alla consegna di uno yacht insieme a Benito e molto altro ancora.

Anche in questo caso i lavoratori scopriranno di essere stati al fianco del loro datore di lavoro (o di Max Giusti) solo una volta terminata la settimana di riprese.

