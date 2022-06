Quanto guadagna Stefano De Martino? Il cachet in discoteca e per lavorare in tv

Periodo d’oro per Stefano De Martino. Dopo essere stato giurato ad ‘Amici 21′, il ballerino e conduttore è impegnato nella promozione del film ‘Il giorno più bello’ con un cast d’eccezione di cui fanno parte Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Carlo Buccirosso, Violante Placido, Valeria Bilello. Stefano è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana. Ma quanto guadagna grazie alla televisione, le pubblicità, alle sponsorizzazioni su Instagram e alle serate come dj?

Quanto guadagna Stefano De Martino

Come riporta il quotidiano Il Mattino, giovedì 9 giugno Stefano De Martino sarà dj al Relish Summer Party – Something to talk about di uno dei locali più rinomati di Varcaturo, vicino Castelvorturno e Napoli, il Rama Beach Cafe. Non sarà da solo ma in compagnia con la presenza di due splendide donne ed ex partecipanti del Grande Fratello Vip 6, quali Raffaella Fico e Delia Duran. Fra gli altri volti che dovrebbero essere presenti al Rama Beach Cafe ci sono anche Drusilla Gucci, le TikToker Michela Mazzoleni e Giulia Mannucci, l’attrice e cantante Anna Capasso.

Ebbene, Stefano guadagnerebbe circa 15mila euro per un’ora di djset, svela il sito Pipol Tv.

Stefano, ad esempio, nel mondo della televisione è stato impegnato nella conduzione del programma ‘Stasera tutto è possibile’. La Rai, però, non ha diffuso il compenso. Stabilire con esattezza il suo stipendio è impossibile. In tal senso occorre precisare che come tutti gli artisti televisivi, è molto probabile che venga retribuito a progetto. Per ogni programma, quindi, l’ex ballerino di Amici viene pagato in base al contratto stipulato con la sua agenzia.

Non bisogna fermarsi al mondo della televisione ma andare oltre perché i guadagni di Stefano De Martino derivano anche dalle pubblicità, oltre alle rendite assicurate dal suo ruolo di influencer da oltre 4 milioni di followers solo su Instagram.

Secondo i siti che si occupano di stipendi e ricchezze dei personaggi famosi, il patrimonio netto di Stefano De Martino sarebbe vicino al milione di euro.

