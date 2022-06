Chi è Rita De Crescenzo, tik toker napoletana anticipa l’uscita di “Svergognata”?

Ecco chi è Rita De Crescenzo, tik toker napoletana famosa i suoi tormentoni e anticipa “Svergognata”

Rita De Crescenzo è una tik toker napoletana di 44 anni 848mila follower su TikTok e 127mila su Instagram. La sua popolarità è ascesa grazie alla sua stravaganza e al temperamento esplosivo, che ha conquistato il web. Rita ha infatti pubblicato dei video musicali divenuti virali, tra cui Ma te vulisse fa na gara e ballo (totalizzando 4.4 milioni di visualizzazioni su YouTube). Un personaggio che ha persino catturato l’interesse di Fuori dal Coro, tramissione di Rete 4 che ha realizzato un servizio dedicato alla sua storia.

La Tik toker inoltre gestisce un negozio, che vende articoli per la casa e per la scuola. Infatti, a settembre uscirà la cartella Svergognata di Rita De Crescenzo e lo ha annunciato la stessa content creator su Instagram: “Con tutte le mie facce. L’ho fatta fare rosa e nera. Rosa per le femminucce e nera per i maschietti. Ho scelto io i colori”.

Non mancano però le polemiche sul web a riguardo. “Ma la domanda è: c’è chi veramente la comprerà?” ha chiesto una utente su Instagram. “Immagino la gioia che proveranno le maestre nel vedere i propri alunni con il tuo zaino” ha replicato un’altra, chiamando in causa i docenti. E proprio gli insegnanti infatti hanno criticato la De Crescenzo a causa di alcune dirette fatte negli ultimi periodi, in orario scolastico, con gli studenti di scuole di Napoli.

