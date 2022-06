La Brea, quante puntate sono? Ci sarà una seconda stagione? Quando esce?

Serie tv lanciata alla fine del 2021, La Brea ha ricevuto pareri e giudizi critici contrastanti e oggi, 8 giugno 2022, andrà per la prima volta in onda in chiaro su una tv italiana (in seconda serata su Italia 1).

Ma di cosa parla la serie? Da quante puntate è costituita? Vedrà una seconda stagione?

Andiamo a scoprirlo assieme.

In brevissimo, la serie è incentrata sulla storia di una famiglia coinvolta in una catastrofe fantascientifica: una madre e un figlio si trovano ad essere separati dal padre e dalla figlia dopo che un’enorme voragine si è misteriosamente aperta a Los Angeles (nei pressi di La Brea Tar Pits, gruppo di pozzi di catrame attorno ai quali si è formato Hancock Park – da qui il nome della serie ‘La Brea’):

centinaia di persone, veicoli ed edifici (incluso il caratteristico Petersen Automotive Museum) vengono trascinati nelle profondità e così i sopravvissuti si ritrovano intrappolati in una misteriosa e pericolosa terra primordiale (giacché la voragine crea un vero e proprio portale temporale).

Prodotto su richiesta della NBC, la serie è costata oltre 130 milioni di dollari e – nonostante sia ambientata a Los Angeles – è stata girata tra Melbourne e la regione Victoria, in Australia, tra il maggio e il settembre del 2021.

Si tratta della serie tv più costosa dalla serie HBO ‘The Pacific’ del 2009, ad opera di un mostro sacro come Steven Spielberg.

Nonostante le succitate critiche contrastanti, gli ascolti sono stati più che positivi e così questa serie tv thriller / catastrofista è stata rinnovata per una seconda stagione, che dovrebbe essere prodotta e lanciata quest’anno.

E se la prima stagione è composta da 10 puntate, la seconda dovrebbe essere composta addirittura da 14 puntate.

Usiamo il condizionale, perché la produzione è in fieri e quindi non abbiamo certezze: seguiteci per saperne di più.

