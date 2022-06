Chi è Sara Barbieri, futura moglie di Fabrizio Corona? Quanti anni ha e cosa fa nella vita?

La nuova fidanzata e futura sposa di Fabrizio Corona è Sara Barbieri. 22 anni, è una modella e i due si passano 26 anni. Sono ufficialmente una coppia da un anno e convivono a Milano, insieme al figlio dell’ex paparazzo, Carlos. Andiamo a scoprire meglio chi è Sara Barbieri.

Sara Barbieri, la futura moglie di Fabrizio Corona

Sara Barbieri è una giovane modella di 22 anni che lavora e vive a Milano. Ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie di abbigliamento e gioielli, anche per marchi importanti come Dolce e Gabbana, ed è particolarmente attiva come modella sul suo profilo Instagram. Oltre 30mila followers, attualmente, per la futura moglie di Fabrizio Corona.

Sui social, la modella si racconta non solo con foto patinate e di backstage ma anche attraverso vecchi ricordi che la ritraggono da piccola insieme al papà e condivisioni delle sue letture.

Nel 2020 avrebbe avuto una relazione sentimentale con Salmo, un rapper con il quale aveva trascorso il periodo del lockdown. Nessuno dei due ha portato alla scoperta il rapporto ma vi sarebbero degli scatti pubblicati sui social di entrambi.

Il gossip relativo alla storia d’amore fra la modella e Fabrizio Corona fu lanciato dal settimanale ‘Oggi. Lo scorso ottobre, la rivista aveva parlato di una passione tra i due confermato dal materiale social pubblicato dall’ex paparazzo.

Sul suo account ufficiale Instagram erano infatti comparsi una serie di video che testimoniavano momenti in cui si scambiavano baci passionali, gli stessi pubblicati poi tramite delle stories sul social network da Sara Barbieri. “Ma l’amore che cos’è”, scriveva l’ex paparazzo. “Vi dà fastidio?”, aveva ripubblicato la modella, in tono ironico e provocatorio, in risposta ad alcuni fan che avrebbero commentato la questione mettendo in dubbio la stabilità del loro amore.

L’annuncio delle nozze

Fabrizio Corona ha annunciato al settimanale ‘Chi’ che le nozze ci saranno a settembre. E su Sara ha dichiarato: “Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita”.

