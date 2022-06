Love in paradise: innamorarsi ai Caraibi, le coppie stanno ancora insieme?

Ha preso il via lo scorso 1 giugno su Real Time lo spin-off di 90 giorni per innamorarsi, che prende il nome di Love in paradise: innamorarsi ai Caraibi. Ma in cosa consiste?

Come accennato si tratta di una versione estiva del programma, che mette insieme quattro coppie che si ritroveranno a condividere il loro tempo, tra nuove o ritrovate affinità ma anche tra situazioni accidentate. In questa prima edizione i partecipanti sono Aryanna e Sherlon; Steven e Martine; Mark e Key; Amber e Daniel.

Sono tutte relazioni tra persone che non hanno avuto molto tempo per stare insieme a causa della distanza, dato che si sono sviluppate in vacanza o in altre circostanze: il fatto di ritrovarsi a stretto contatto può far decollare il rapporto, ma al tempo stesso può far emergere anche differenze insormontabili. Ad esempio, la situazione di maggiore difficoltà si verifica quando uno dei componenti della coppia è interessato da un futuro trasferimento nella regione di origine dell’altra persona. Gli episodi vanno in onda ogni mercoledì su Real Time alle ore 21: 20.

Nella puntata di stasera, stando alle anticipazioni, Daniel e suo fratello riescono a sorprendere Amber con i loro piani, mentre la famiglia di Aryanna tenta di convincere Sherlon a prendere sul serio la relazione con la loro figlia. Mark è invece preoccupato dal futuro, che pare incerto.

