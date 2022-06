Isola dei famosi, Del Santo gaffe su Instagram: “Conduzione scadente”, cosa è successo?

Lory Del Santo, eliminata da L’isola dei famosi, pubblica alcuni post discutibili su Instagram: ecco cosa è accaduto

Lory Del Santo è appena rientrata in Italia dopo la sua eliminazione all’Isola dei famosi 2022. A quanto pare, però, la showgirl e regista ha già fatto parlare di sé sui social, pubblicando alcuni messaggi piuttosto insoliti. Sul suo account social sono comparsi messaggi a supporto dell’ex naufraga: peccato che però risultano essere stanti mandati dallo stesso profilo della Del Santo e non da fan veri. E così che è scoppiata una vera e propria bufera e reazioni piuttosto sarcastiche

“La Del Santo risponde a sé stessa” si legge da alcuni commenti Instagram. Ma ciò che ha suscitato grossi dubbi è stato un post poco gentile nei confronti di Vladimir Luxuria e Ilary Blasi. L’utente, che avrebbe scritto un messaggio alla regista di The Lady, ha attaccato la conduzione della Blasi e ha usato il maschile per Vladimir. “Buongiorno e Bentornata a casa! La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere donna ha fatto sì che io abbia potuto seguire questo indegno programma” ha esordito così il post in questione, attaccando l’Isola dei famosi. “Per una conduzione di basso livello. Per un “opinionista” non pervenuto come Nicola Savino e per il signor Vladimiro Guadagno irriverente e irrispettoso al cospetto di una grande professionista come te” prosegue poi il messaggio su Instagram.





Tale post in questione è stato per condiviso (per sbaglio) dalla Del Santo creando reazioni ironiche, ma anche scatenando insulti di cattivo gusto. Insomma, cosa accadrà? Per ora, l’ex naufraga non è intervenuta a spiegare riguardo il surreale episodio social che l’ha coinvolta.

