Battiti Luve 2022, chi canta, quando va in onda e quanto costano i biglietti?

La rassegna musicale pugliese Battiti Live torna con una nuova edizione 2022: tutto sullo show

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna Battiti Live, festival musicale pugliese in collaborazione con Radio Norba. A fare da scenario, le suggestive piazze di Bari, Gallipoli e Trani che ospiteranno le 5 serate della kermesse Radio Norba Cornetto Battiti Live. Al sesto anno consecutivo, tornano alla conduzione dello show il direttore artistico Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci con la web star Mariasole Pollio.

La prima tappa dello show è Bari (il 17 giugno), a seguire il 18 giugno sempre nel capoluogo pugliese. La seconda tappa si terrà a Gallipoli (2 e il 3 luglio) e infine Trani il 10 luglio.

Il cast degli artisti

Per quanto riguarda il cast degli ospiti, sarà composto da 80 artisti impegnati in 200 performance nell’evento musicale più atteso dell’estate italiana. Di seguito i nomi.

Marco Mengoni

Tommaso Paradiso

Achille Lauro

Elodie

Fedez

Tananai

Mara Sattei

Irama

Il Volo

Alessandra Amoroso

Bob Sinclar

Boomdabash

Annalisa

Fred De Palma

Rkomi

Coez

Madame

Pinguini Tattici Nucleari

Francesco Gabbani

Sangiovanni

Raf

Malika Ayane

Luigi Strangis

Alex

Albe

LDA

Sissi

Giordana Angi

Francesco Renga

Aka 7even

Big Boy

Noemi

Carl Brave

Max Gazzè

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Lola Indigo

Ana Mena

La Rappresentante di Lista

Fabrizio Moro

Baby K

Dargen D’Amico

Vegas Jones

Room 9

Nika Paris

Gabry Ponte

Alvaro Soler

Topic

Federico Rossi

Follya

Mr. Rain

Alfa

Matteo Romano

Cristiano Malgioglio

Bianca Atzei

Hansel Delgado

Le Vibrazioni

Rhove

Anna

Lazza

Andrea Damante

Aiello

The Kolors

Kayma

Deddy

Caffelatte

Tancredi

Rettore

Emis Killa

Eiffel 65

Dolcenera

Michele Bravi

Luchè

Cedraux

Shade

M¥ss Keta

Riki

Shiva

Erwin

Gemelli DiVersi

Berna

Boro Boro

Hal Quartièr

Dani Faiv

Mecna & Coco

Darin

Quando e dove andrà in onda?

Battiti Live sarà diviso in 5 puntate, che andranno in onda su Radio Norba Radio Norba Tv e Telenorba il 17 giugno 2022. Prossimamente in prima serata su Italia 1 e Mediaset Infinity.

I costo dei biglietti

Per maggior informazioni cliccare su https://battitilive.18tickets.it/cg

